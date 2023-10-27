Матеріали:
Теми:

ЄС погодився використовувати заморожені російські активи для України

27 жовтня 2023, 17:42
ЄС погодився використовувати заморожені російські активи для України
Фото: з вільного доступу
Сьогодні під час саміту в Брюсселі лідери ЄС схвалили план про спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Крім того, лідери країн ЄС закликали Єврокомісію прискорити підготовку конкретних юридичних пропозицій для реалізації плану.

Єврокомісія має надати конкретні правові пропозиції вже на початку грудня.

"Це – зелене світло для нас", - сказав один із співрозмовників видання.

Брюссель підтримує регулярні контакти з Лондоном і Вашингтоном, щоб забезпечити синхронізацію підходів у цьому питанні, пише видання. 

Наразі через західні санкції заморожено порядка $300 млрд, які належать центральному банку росії. Більша частка цих коштів, близько €180 млрд, зберігається у Euroclear - найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі. 

Ще ріку тому ЄС заявив, що має намір використати заморожені активи рф для фінансування України.

 

РосіяЄвросоюззаморожені активи

Останні матеріали

Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Політика
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 13:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється