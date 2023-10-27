ЄС погодився використовувати заморожені російські активи для України

Сьогодні під час саміту в Брюсселі лідери ЄС схвалили план про спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Крім того, лідери країн ЄС закликали Єврокомісію прискорити підготовку конкретних юридичних пропозицій для реалізації плану.

Єврокомісія має надати конкретні правові пропозиції вже на початку грудня.

"Це – зелене світло для нас", - сказав один із співрозмовників видання.

Брюссель підтримує регулярні контакти з Лондоном і Вашингтоном, щоб забезпечити синхронізацію підходів у цьому питанні, пише видання.

Наразі через західні санкції заморожено порядка $300 млрд, які належать центральному банку росії. Більша частка цих коштів, близько €180 млрд, зберігається у Euroclear - найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Ще ріку тому ЄС заявив, що має намір використати заморожені активи рф для фінансування України.