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ЄС поки не готовий ділитися вакциною проти COVID-19 з бідними країнами

Наразі Європа стикається з третьою хвилею коронавірусу та новими карантинними обмеженнями, тож попередні обіцянки блоку зазнали змін
Європейський Союз поки не готовий ділитися вакциною проти коронавірусу з бідними країнами, оскільки стикається з проблемами постачання препаратів до ЄС.
ЄС поки не готовий ділитися вакциною проти COVID-19 з бідними країнами Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG

Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила Funke Media Group, передає "Громадське", посилачись на DW.

"Зараз є надзвичайний тиск у країнах-членах, щоб самим отримати вакцини", - сказала вона.

Видання зазначає, що наразі Європа стикається з третьою хвилею коронавірусу та новими карантинними обмеженнями, тож попередні обіцянки блоку зазнали змін. Згадується, що глава Єврокомісії наголошувала на важливості надання вакцини проти коронавірусу людям по всьому світу. Поки більшість доз вакцин ввели у багатих країнах.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС продовжить підтримувати ініціативу ВООЗ COVAX, яка має надати доступ до вакцини країнам, що розвиваються.

"ЄС інвестував у цю ініціативу 2,2 мільярда євро, а COVAX уже поставив 30 мільйонів доз вакцини у 52 країни", - зазначила глава Єврокомісії.

Про те, що країни ЄС "потроху віддаватимуть" вакцину Україні заявляв президент Володимир Зеленський. Також повідомлялось, що Польща може перепродати Україні 1,2 мільйона доз AstraZeneca.

Нагадаємо, що другий етап вакцинації стартує в Україні 22 березня.

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22 03 2021 10:24
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