Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС поки не збирає саміт через Україну – джерело

19 лютого 2025, 14:07
ЄС поки не збирає саміт через Україну – джерело
Фото: Укрінформ
Однак, тривають консультації про гарантії безпеки
У ЄС наразі не мають наміру скликати позачергове засідання Євроради, присвячене питанням мирних перемовин та надання Україні гарантій безпеки, але не виключають проведення такого заходу у майбутньому – після завершення консультацій з державами-членами.
 
Про це з посиланням на обізнаного високопосадовця ЄС, який говорив на умовах анонімності пише "Європейська правда" 
 
 "Наразі немає планів щодо проведення позачергового засідання Європейської ради. Але організація такого заходу не виключається, і його метою мають бути досягнення конкретних результатів", розповів співрозмовник видання.
 
Посадовець додав, що президент Євроради Антоніу Кошта "розпочав процес консультацій з лідерами країн-членів ЄС, на яких розглядаються дві теми: підтримка України з боку ЄС та гарантії безпеки для України".
 
Він запевнив, що рішення про наступні кроки прийматимуть "на основі цих консультацій".
ЄСвійна в Українігарантії безпекиросія окупанти

Останні матеріали

Прихована історія першої поїздки Трампа до Москви в 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до Москви в 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Політика
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 11:13
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Політика
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 08:46
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Політика
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 14:32
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Політика
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 11:43
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 07:18
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Політика
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 12:15
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Політика
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 01:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється