ЄС поки не збирає саміт через Україну – джерело

Однак, тривають консультації про гарантії безпеки

У ЄС наразі не мають наміру скликати позачергове засідання Євроради, присвячене питанням мирних перемовин та надання Україні гарантій безпеки, але не виключають проведення такого заходу у майбутньому – після завершення консультацій з державами-членами.

Про це з посиланням на обізнаного високопосадовця ЄС, який говорив на умовах анонімності пише "Європейська правда"

"Наразі немає планів щодо проведення позачергового засідання Європейської ради. Але організація такого заходу не виключається, і його метою мають бути досягнення конкретних результатів", розповів співрозмовник видання.

Посадовець додав, що президент Євроради Антоніу Кошта "розпочав процес консультацій з лідерами країн-членів ЄС, на яких розглядаються дві теми: підтримка України з боку ЄС та гарантії безпеки для України".

Він запевнив, що рішення про наступні кроки прийматимуть "на основі цих консультацій".