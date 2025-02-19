ЄС поки не збирає саміт через Україну – джерело
19 лютого 2025, 14:07
Фото: Укрінформ
Однак, тривають консультації про гарантії безпеки
У ЄС наразі не мають наміру скликати позачергове засідання Євроради, присвячене питанням мирних перемовин та надання Україні гарантій безпеки, але не виключають проведення такого заходу у майбутньому – після завершення консультацій з державами-членами.
Про це з посиланням на обізнаного високопосадовця ЄС, який говорив на умовах анонімності пише "Європейська правда"
"Наразі немає планів щодо проведення позачергового засідання Європейської ради. Але організація такого заходу не виключається, і його метою мають бути досягнення конкретних результатів", розповів співрозмовник видання.
Посадовець додав, що президент Євроради Антоніу Кошта "розпочав процес консультацій з лідерами країн-членів ЄС, на яких розглядаються дві теми: підтримка України з боку ЄС та гарантії безпеки для України".
Він запевнив, що рішення про наступні кроки прийматимуть "на основі цих консультацій".