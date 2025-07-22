ЄС попереджає про небезпечні товари з Shein і Temu

Майкл Макграт закликає до дій проти небезпечної продукції та недобросовісної конкуренції.

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт висловив серйозне занепокоєння через небезпечну продукцію, яка масово надходить до ЄС з китайських онлайн-платформ Shein та Temu.

Як повідомляє The Guardian, чиновник назвав результати перевірок “шокуючими” та закликав до рішучих кроків задля захисту європейських споживачів і бізнесу.

Під час перевірок у межах спецоперації ЄС із "таємними покупцями" було виявлено низку критично небезпечних товарів, зокрема:

дитячі пустушки з відривними деталями, що становлять ризик задухи,

дощовики з токсичними речовинами,

сонцезахисні окуляри без захисту від УФ-випромінювання,

дитячий одяг із шнурками, довшими за норму,

косметику з бутилфеніл метилпропіоналем (Lillal) — забороненою речовиною в ЄС із 2022 року.

Система Safety Gate, яка відстежує небезпечні нехарчові продукти, зафіксувала у 2024 році рекордні 4137 сповіщень, значна частина яких стосується саме косметики, іграшок і електроніки.

За словами Макграта, проблема виходить за межі питань безпеки — йдеться також про недобросовісну конкуренцію. Китайські платформи не дотримуються стандартів, яких змушені дотримуватись європейські виробники, що створює нерівні умови на ринку.

"Йдеться не лише про захист споживачів, але й про дуже серйозну проблему рівних умов для європейських підприємств", — заявив він.

ЄС розглядає низку кроків:

скасування безмитного порогу в 150 євро для посилок,

запровадження окремого збору за обробку кожного відправлення,

створення єдиного європейського митного органу.

За оцінками, у 2024 році щодня до ЄС надходить до 12 мільйонів дешевих посилок — утричі більше, ніж у 2022-му.

Реакція платформ

Shein заявила, що вже інвестувала 15 мільйонів доларів у перевірки, провела 2,5 мільйона тестів та видалила 500 постачальників. Також платформа співпрацює з 15 незалежними сертифікаційними лабораторіями.

Temu наголошує на власній системі контролю та співпраці з визнаними лабораторіями, зокрема TÜV SÜD, SGS, Eurofins і Bureau Veritas, для забезпечення відповідності продукції стандартам.

Макграт не виключає, що це питання порушать на саміті ЄС–Китай, який відбудеться 25 липня в Пекіні. За його словами, Єврокомісія готується до прямого діалогу з китайською владою вже цього року.

"Зростання цих платформ надзвичайне. Настав час дій", — підкреслив комісар.

Це може означати початок нового етапу жорсткішого регулювання електронної торгівлі між ЄС та Китаєм.