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ПОЛІТИКА

ЄС послабив правила зберігання газу, щоб уникнути стрибка цін

25 червня 2025, 08:41
ЄС послабив правила зберігання газу, щоб уникнути стрибка цін
Фото: УНН
Це сталося після того, як росія скоротила постачання газу після повномасштабного вторгнення в Україну. Це своєю чергою призвело до різкого зростання цін на газ у Європі.

Країни ЄС досягли угоди з Європейським парламентом щодо послаблення правил зберігання газу. Таке рішення ухвалили, щоб уникнути завищення цін на газ.

Про це повідомляє Reuters.

Правила ЄС щодо зберігання газу були запроваджені у 2022 році, щоб забезпечити європейським країнам резерв палива на зиму. Це сталося після того, як росія скоротила постачання газу після повномасштабного вторгнення в Україну. Це своєю чергою призвело до різкого зростання цін на газ у Європі.

У квітні цього року країни ЄС підтримали плани пом'якшити правила закупівлі газу до зими. Раніше була вимога заповнити сховища на 90% до 1 листопада. Але такий дедлайн викликає в ЄС побоювання про завищені ціни на газ.

Нинішня угода дозволяє країнам ЄС досягти цієї цільової позначки 90% заповнення газових сховищ у період між 1 жовтня та 1 грудня.

"Європейському Союзу потрібні стабільні постачання енергії за доступними цінами для процвітання. Зберігання газу є ключовим фактором безпеки наших постачань та стабільності ринку. Воно також захищає нас від використання росії як енергетичної зброї та маніпуляцій на ринку", - сказав комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен.

війнаЄвросоюзгаз рф

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