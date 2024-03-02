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ЄС посилить перевірки, щоб зменшити побоювання фермерів щодо потоків українського зерна – Reuters

02 березня 2024, 10:34
ЄС посилить перевірки, щоб зменшити побоювання фермерів щодо потоків українського зерна – Reuters
Фото: з вільного доступу
Євросоюз посилить контроль за дотриманням домовленостей перевізниками, які перевозять зерно з України, що заспокоїти невдоволення фермерів ЄС і сприяти вільній торгівлі, яка допомагає всьому блоку.

Про це пише агенція Reuters.

Фермери по всій Європі протестують проти низки проблем, зокрема проти того, що вони вважають нечесною конкуренцією з боку України. 

Багато хто з сусідніх з Україною країнах, стверджують, що їхні інтереси постраждали через кроки Євросоюзу щодо відкриття "коридорів солідарності", скасування митних зборів і запровадження інших заходів, спрямованих на допомогу Києву у виведенні зерна на ринок на тлі російського вторгнення.

"Закриття кордонів – це ніколи не гарна ідея, тим більше з сусідом, який так потребує зв'язку. Поки угоди виконуються належним чином, не повинно бути проблем, і ми працюємо над посиленням контролю за цим виконанням", - сказала єврокомісар з транспорту Адіна Валеан. 

"Іншими словами, ми повинні переконатися, що перевізники не порушують умови угод, що вони можуть здійснювати лише двосторонні операції, що вони мають право на транзит", додала вона.  

Країни ЄС можуть отримати вигоду від цієї торгівлі, вважає Валеан. 

Експорт автомобільним транспортом до України з Польщі, Румунії і Словаччини зріс на двозначні цифри, що перевищує зростання обсягів товарів, що надходять з України до цих країн.

 
зерноконтрольЄвросоюз

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