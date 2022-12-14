ЄС посилить санкції проти Ірану за поставки зброї для росії

Наразі вже запроваджено два раунди санкцій проти Ірану за таку діяльність

Європейський союз рішуче засуджує поставки Іраном дронів для росії, яка використовує їх для атак на мирне населення та інфраструктуру України.

Наразі вже запроваджено два раунди санкцій проти Ірану за таку діяльність, повідомив на брифінгу у Брюселі речник ЄС Пітер Стано, передає Укрінформ.

"ЄС рішуче засудив поставки іранських дронів у росію. Будь-яка стороння допомога росії, коли йдеться про військову допомогу або іншу підтримку цієї злочинної агресії, є неприйнятною, і ми реагуємо відповідно. Наприклад, ми застосували санкції проти білорусі за її роль у підтримці цієї агресії. Саме тому ми застосували вже два раунди санкцій проти іранських осіб та установ у зв’язку з постачанням (росії – ред.) дронів. ЄС та його країни-члени готові продовжувати такі дії, якщо ми будемо бачити, що іранські військові поставки в росію продовжуватимуться", - сказав речник ЄС.