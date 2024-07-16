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ПОЛІТИКА

ЄС повідомив про можливе поновлення мит на три українські товари

16 липня 2024, 15:01
ЄС повідомив про можливе поновлення мит на три українські товари
Джерело: pixabay
Йдеться про експорт українського меду, кукурудзи та курятини.

Євросоюз не виключає повернення обмежень у вигляді мит на українські мед, кукурудзу й курятину. Причина – Україна наближається до граничних лімітів постачання цих продуктів. Таке попередження зробив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський. 

Під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з сільського господарства й рибальства Войцеховський сказав, що країни блоку загалом "висловили позитивні думки про нові автономні заходи торгівлі та про запобіжні захисні заходи, що були введені". 

"Це була ініціатива єврокомісара з сільського господарства – представити ці ліміти на імпорт, і вони працюють. Вони були активовані для трьох продуктів – для цукру, яєць і вівса", – нагадав Войцеховський.

ЄС спостерігає за ситуацією щодо інших чутливих продуктів.

"Найближчим є мед, експорт якого сягнув вже 89% від лімітів, кукурудза – 67% та курятина – 59%", – сказав єврокомісар.

Нагадаємо, що безмитна торгівля для України з ЕС передбачає механізм "екстреного гальмування" щодо певних продуктів. Даний механізм починає діяти автоматично, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року. 

Євросоюзмитатовари

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