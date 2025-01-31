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ПОЛІТИКА

ЄС повинен подорослішати і протистояти викликам Трампа та путіна – Politico

31 січня 2025, 11:39
ЄС повинен подорослішати і протистояти викликам Трампа та путіна – Politico
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
ЄС мав би подорослішати вже давно — тепер він може бути змушений це зробити, вважає редактор.

Європейський Союз вже давно мав би подорослішати і стати більш рішучим гравцем на світовій арені, однак сьогодні це питання стало критичним.

За словами редактора Politico Europe Джеймі Деттмера, ЄС змушений переосмислити свою геополітичну стратегію, адже нові обставини змушують Францію запропонувати Данії військову підтримку, намагаючись стримати загрози з боку Сполучених Штатів.

Три роки тому світ шокувався повномасштабним вторгненням Росії в Україну, однак сьогодні ситуація набуває нових рис: Трамп і путін починають мислити однаково, акцентуючи увагу на силі, як основній перевазі у міжнародних відносинах. Деттмер підкреслює, що Європа була попереджена про можливі наслідки другого терміну Трампа, однак не змогла підготуватися належним чином.

"Європейський Союз знову і знову відкладав можливі сценарії, замість того щоб підготуватися до їхнього втілення", — зазначає редактор, критикуючи недостатню готовність ЄС до можливого повернення Трампа до влади.

Особливої уваги заслуговує вплив, який Сполучені Штати можуть мати на внутрішні справи Європи, включаючи політичні та економічні рішення. Деттмер наголошує на тому, що в Вашингтоні немає тих, хто міг би обмежити дії Трампа, а його стратегія включає використання сили і застосування економічних санкцій без жодних обмежень.

"Трамп може піти на різке заморожування іноземної допомоги, припинення федеральних програм та звільнення державних службовців, щоб отримати те, що він хоче", — зазначає експерт.

У той же час, ЄС міг би стати таким самим холодним і рішучим трансакційним гравцем, як Трамп, і відмовитися від стратегії "око за око", яку вже не раз використовував президент США. Проте для цього необхідно серйозно розглянути питання стратегічної автономії Європи та переосмислити свої відносини з Вашингтоном.

У ситуації, коли США намагаються розколоти ЄС через двосторонні переговори та підтримку ідеологічно близьких лідерів, таких як Віктор Орбан і Роберт Фіцо, європейські лідери мають зробити висновки та діяти більш рішуче.

Владімір ПутінДональд ТрампЄвросоюз

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