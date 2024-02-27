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ПОЛІТИКА

Нові санкції США спричинили призупинення перевезення російської нафти – Bloomberg

27 лютого 2024, 21:59
Нові санкції США спричинили призупинення перевезення російської нафти – Bloomberg
Фото: reuters
Санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю.

Два нафтові танкери припинили свої дії біля берегів Греції всього за кілька днів після того, як США запровадили нові санкції щодо 14 російських кораблів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання уточнює, що це є ще однією ознакою того, як посилення західних заходів підриває торгівлю нафтою в рф.

Судячи з даних відстеження суден, зібраних агентством Bloomberg, NS Creation і "Залив Амурський" відмовилися від так званої перевалки нафтових вантажів, яку вони здійснювали в Лаконічній затоці, водному просторі на південь від Греції.

"Це не перший випадок, коли судна, що беруть участь у торгівлі російською нафтою, дивно маневрують незабаром після введення санкцій", - пише Bloomberg.

Раніше один танкер майже одразу ж розвернувся після того, як потрапив до санкційного списку на початку цього місяця, і майже всі ті, проти яких запровадили санкції наприкінці минулого року або на початку 2024 року.

NS Creation і "Залив Амурский" зустрілися всього за кілька годин до того, як Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій, спрямованих на судна, що перевозять російську нафту.

Обидва належать російському "Совкомфлоту", але в списку казначейства фігурує тільки NS Creation. Раніше цього місяця "Залив Амурський" прийняв близько 730 000 барелів флагманської російської нафти марки "Юралс" у балтійському порту Приморськ.

Минулого року країни "Групи семи", ЄС і Австралія запровадили стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із росії.

Санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

нафтасанкціі проти росії

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