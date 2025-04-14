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ЄС прагне нової газової угоди зі США: деталі

14 квітня 2025, 12:31
ЄС прагне нової газової угоди зі США: деталі
Фото: УНН
За даними джерел у ЄС, основною пропозицією є агрегування попиту.
Європейський Союз знову розпочав переговори зі Сполученими Штатами щодо збільшення постачання скрапленого природного газу. 
 
Про це повідомляє Politico.
 
Після тимчасового скасування мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, Європа намагається отримати більш вигідні умови для закупівлі американського палива.
 
За даними джерел у ЄС, основною пропозицією є агрегування попиту. Це дозволить країнам блоку робити спільні замовлення на великі обсяги СПГ, що може зацікавити Вашингтон.
 
Водночас європейські чиновники наполягають на отриманні «особливих» цін, які б зробили американський газ конкурентоспроможним на ринку.
 
Попри те, що ідея агрегування попиту обговорюється вже кілька місяців, вона поки не знайшла широкої підтримки серед компаній. Ця схема була запроваджена після початку повномасштабної війни росії проти України, щоб знизити ціни на газ, але її ефективність залишається під питанням.
 
Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово закликав ЄС збільшити закупівлі американських енергоносіїв. Він навіть погрожував запровадженням нових мит на європейські товари, якщо блок не погодиться купувати більше нафти та газу зі США. 
 
За словами Трампа, Європа має витрачати додатково 350 мільярдів доларів на американські енергоресурси.
 
Після відтермінування мит на 90 днів у Білому домі заявили, що очікують від партнерів конкретних пропозицій для врегулювання торговельних суперечок. Європа сприйняла це як шанс просунути свої умови щодо СПГ.
 
Збільшення імпорту СПГ зі США є частиною стратегії ЄС із повного розриву енергетичних зв’язків із росією. У першому кварталі 2025 року Сполучені Штати стали другим найбільшим постачальником газу до Європи після Норвегії, випередивши росію. 
 
Однак європейські компанії вже закуповують значні обсяги американського СПГ, і можливості для подальшого збільшення імпорту обмежені. Крім того, високі ціни на американський газ викликають занепокоєння серед споживачів у ЄС.

 

ЄССШАгазова справа

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