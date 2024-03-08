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ПОЛІТИКА

ЄС прагне просунутися вперед у переговорах про вступ України наступного тижня

08 березня 2024, 18:23
ЄС прагне просунутися вперед у переговорах про вступ України наступного тижня
У Єврокомісії вважають, що Україна ще не виконала всі умови, але «є дуже хороший прогрес»

Європейський Союз планує запропонувати рамки переговорів про вступ України до ЄС вже наступного тижня, заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Вже є дуже хороший прогрес, тому це не повинно створити жодних суттєвих затримок", – заявив Домбровскіс на пресконференції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 8 березня у Києві, зазначивши, що виконавча влада ЄС рекомендуватиме державам-членам приступити до ухвалення рамочної угоди після того, як Україна виконає всі умови, що залишилися.

Про це повідомляє Bloomberg. 

Переговорні рамки встановлюють керівні принципи і принципи переговорів про вступ, і Європейська Рада представить їх на початку переговорів. Європейська комісія також розпочала всебічний аналіз відповідності українського законодавства законодавству ЄС.

ЄС поставив перед Києвом низку завдань у таких сферах, як судова реформа, лобіювання та права меншин. Український парламент ухвалив деякі з необхідних законів, хоча є ще кілька невирішених питань, які необхідно врегулювати.

Нагадаємо, у лютому президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в Євросоюз навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.

ЄСпереговоривійна в України

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