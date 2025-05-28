ЄС прагне зменшити водоспоживання на 10% до 2030 року – FT

ЄК раніше вже попереджала про зростання конкуренції за водні ресурси.

Брюссель закликатиме країни ЄС скоротити використання води щонайменше на 10% до 2030 року, оскільки континент зіштовхується з більш тривалими й масштабнішими посухами.

Про це повідомляє FT.

План, який має бути представлений наступного місяця, буде першим випадком, коли Єврокомісія встановить ціль використання води, сигналізуючи про занепокоєння з приводу зменшення запасів підземних вод в ЄС.

“Ми повинні подумати про те, як використовувати воду більш раціонально”, - сказала Financial Times комісар ЄС з питань навколишнього середовища Джессіка Розуолл.

Влітку обмеження споживання води, в тому числі заборона наповнювати басейни, стали звичним явищем у Південній Європі. Генеральний директор найбільшої водопостачальної компанії Греції Eydap Харіс Сачініс неодноразово попереджав, що якщо негайно не вжити заходів, Афіни можуть залишитися без води в найближчі два роки, особливо якщо поточні гідрологічні умови збережуться. За словами міністра сільського господарства Кіпру Марії Панайоту, на Кіпрі 2025 рік “стане третім поспіль посушливим роком і восьмим найгіршим періодом для запасів води” за останні 50 років.

Навіть у Швеції, одній з найпівнічніших країн Європи, в деяких районах є обмеження на полив садів. Тим часом у Франції та Іспанії між фермерами й захисниками довкілля останніми роками точаться суперечки стосовно використання води та планів будівництва дамб.

"Водний план" Єврокомісії визначить, як ЄС стати більш стійким у питанні водних ресурсів коли попит перевищує пропозицію, також він має на меті підштовхнути країни-члени до більших інвестицій у водну інфраструктуру.

За даними водогосподарської організації EarEau, близько 25% води в ЄС втрачається через "витоки". В деяких країнах, таких як Болгарія, цей відсоток значно вищий, оскільки там щороку втрачається близько 60% води через протікання труб.

За оцінками Єврокомісії, для належного фінансування водної інфраструктури щорічно необхідно 23 млрд євро. Європейський інвестиційний банк також розробить програму кредитів і гарантій на суму 15 млрд євро для фінансування водної інфраструктури в період з 2025 по 2027 рік, йдеться в документі, з яким ознайомилася FT.

У плані зазначається, що в ЄС щороку повторно використовується лише 2,4% води, і цей показник має збільшитися. "Водний проєкт" ЄК можуть змінити до його публікації.

Цільовий показник 10-відсоткової економії не буде обов'язковим, оскільки Єврокомісія заохочуватиме країни-члени встановлювати власні національні цілі та збирати більше даних.

Деякі країни, що особливо гостро відчувають нестачу води, такі як Іспанія, вже встановили цілі щодо раціональності використання води. Водночас Єврокомісія заявила, що наразі лише “обмежена кількість” країн ЄС розглядали заходи з підвищення раціональності використання водних ресурсів.

План ЄС з'явився після того, як минулого року ЄК попередила про зростання конкуренції за водні ресурси, включаючи потенційний ризик конфліктів через це питання всередині країн-членів та між ними.

Розуолл каже, що країни ЄС повинні працювати разом над питаннями, пов'язаними з водою.

"Коли йдеться про воду, вона не знає національних кордонів", - зазначає єврокомісар.

Банки й фінансові установи також дедалі частіше визнають екологічні фактори, такі як нестача води, критичною загрозою для бізнесу.