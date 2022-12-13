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ПОЛІТИКА

ЄС працює над збільшенням обсягів експорту електроенергії в Україну

13 грудня 2022, 16:53
ЄС працює над збільшенням обсягів експорту електроенергії в Україну
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту в Україну, Молдову та решту країн Європи

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту в Україну, Молдову та решту країн Європи.

"Це дуже важливо, оскільки потрібно підтримувати функціональність українських електромереж, попри російські бомби", - сказала фон дер Ляєн на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, передає Укрінформ.

За її словами, нещодавно було надано 40 великих генераторів для 30 лікарень у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а раніше 800 генераторів були доставлені по всій Україні. 

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну ЄС та країни-члени надали Україні бюджетну підтримку на понад 19 мільярдів євро, і наразі вирішується питання про продовження фіндопомоги у 2023 році, нагадала Фон дер Ляєн. 

"Вчора ввечері погодили виділення 18 мільярдів євро для України. Це 1,5 мільярда євро кожного місяця, - це буде стабільний притік грошей, пряма бюджетна підтримка. Я вдячна прем’єр-міністру (Чехії Петру) Фіалі за лідерство в цих переговорах як головуючого в ЄС", - сказала президент Єврокомісії.


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