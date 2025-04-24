ЄС презентує план відмови від російських енергоносіїв

ЄС пообіцяв відмовитись від нафти та газу з росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Європейська комісія обіцяє найближчим часом представити дорожню карту кроків для поступової відмови від імпорту російських енергетичних ресурсів.

Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на заході в Лондоні, повідомляє Reuters

Вона нагадала, що ЄС пообіцяв відмовитись від нафти та газу з росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Серед іншого, нині на російський газ припадає 18% усього імпорту Єврокомісії у порівнянні з 45% у 2021 році, зазначила президентка Європейської комісії.

Цього вдалось досягти за рахунок збільшення експорту скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів і збільшення обсягів імпорту газу з Норвегії.

"Ці енергетичні партнерства, включно з імпортом СПГ зі Сполучених Штатів, залишаються стратегічно важливими для Європейського Союзу", – підкреслила вона.

Говорячи про дорожню карту для позбавлення енергетичної залежності від росії, фон дер Ляєн не підтвердила точну дату її публікації, але порядок денний Єврокомісії свідчить про те, що це може статись 6 травня.