Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЄС продовжуватиме боротьбу з будь-якими проявами расової дискримінації, - Могеріні

"Цього року ми відзначаємо 50-ту річницю введення в дію міжнародної конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації"
Євросоюз рішуче продовжуватиме боротьбу із будь-якими формами расової або будь-якої іншої дискримінації людини, які все ще мають місце у деяких країнах світу, включаючи країни ЄС.
ЄС продовжуватиме боротьбу з будь-якими проявами расової дискримінації, - Могеріні Федеріка Могеріні. Фото: AFP

21 березня про це заявила високий представник ЄС Федеріка Могеріні з нагоди Міжнародного дня ліквідації расової дискримінації. Відповідну заяву оприлюднено на веб-сторінці Європейської Ради, повідомляє "Укрінформ".

"Цього року ми відзначаємо 50-ту річницю введення в дію міжнародної конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації…. Незважаючи на прогрес, надто багато людей стають жертвами промов ненависті з причини іншого кольору шкіри, етнічної приналежності або релігії. Це все ще має місце у багатьох місцях у світі, включаючи Європейський Союз... В межах ЄС ми продовжуємо боротися проти будь-яких проявів або демонстрацій расової дискримінації та ненависті, і докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити повагу до розмаїття людей", - наголосила високий представник ЄС.

Федеріка Могеріні наголосила на тому, що у своїй зовнішній діяльності Євросоюз підтримує взаємодію з усіма країнами-партнерами, з громадянським суспільством, з міжнародними організаціями, такими як ООН, Рада Європи, ОБСЄ, а також з регіональними організаціями, щоб розвинути принципи недискримінації, соціального захисту та рівності для всіх, з метою забезпечення універсальної поваги до зусиль із заборони расової дискримінації.

Нагадаємо, що в італійському місті дітям мігрантів заборонили обідати разом з іншими дітьми.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2019 22:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.