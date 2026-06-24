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ЄС продовжить санкції проти рф на рік замість пів року

24 червня 2026, 15:49
ЄС продовжить санкції проти рф на рік замість пів року
Проте остаточне рішення очікується найближчим часом.

Рада Європейського Союзу планує продовжити дію секторальних санкцій проти росії на 12 місяців замість звичного піврічного терміну. 

Остаточне рішення очікується до четверга, 25 червня, повідомили європейські посадовці.

За їхніми даними, посли країн ЄС у межах комітету постійних представників (Coreper) вже погодили продовження обмежувальних заходів. Вперше санкційний пакет продовжать одразу на рік, тоді як раніше його переглядали кожні шість місяців.

"Посли ЄС одноголосно вирішили продовжити секторальні обмежувальні заходи. Важлива зміна полягає в тому, що тепер вони діятимуть 12 місяців замість 6", – зазначив один зі співрозмовників.

Інший європейський посадовець уточнив, що формальне ухвалення санкцій завжди відбувається на рівні Ради ЄС. 

Цього разу рішення буде ухвалене у письмовій процедурі, термін якої спливає вже завтра.

 
санкціїРосіяЄвросоюз

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