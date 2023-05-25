ЄС продовжив безмитну торгівлю з Україною

Рада Європейського Союзу ухвалила регламент про продовження на наступний рік режиму безмитної торгівлі між ЄС і Україною.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Сьогодні Рада ухвалила регламент, який продовжує призупинення всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту в ЄС ще на рік, до червня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

ЄС поновив заходи і тим самим демонструє свою непохитну політичну і економічну підтримку Україні, яка стикається з неспровокованою та невиправданою військовою агресією з боку росії.

Безмитна торгівля допоможе Україні зберегти стабільність торговельних відносин з Європейським Союзом і підтримати економіку в складних умовах. Окрім того ЄС надає військову, фінансову і гуманітарною підтримку, яка має вирішальне значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні.

"Неспровокована і невиправдана агресивна війна росії проти України має руйнівний вплив на економіку країни. Поновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримують Україну і водночас дають ЄС можливість захистити внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів", – заявив міністр з міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форселл.

Безвіз стосується фруктів і овочів, які підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, яка підпадає під дію тарифно-квотних обмежень.

Ухвалений регламент має бути підписаний представниками Ради та Європейського парламенту й опублікований в Офіційному віснику, а чинності він набуде 6 червня.