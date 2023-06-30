Країни Європейського Союзу ще на 6 місяців продовжили економічні санкції, запроваджені через повномасштабну війну рф проти України.

Про це повідомляє журналіст Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

Він поінформував, що Європейська рада вирішила продовжити санкції проти росії на наступні шість місяців.

"Угорщина вимагала провести оцінку впливу санкцій, але врешті погодилася дати "зелене світло", враховуючи оцінку Комісією санкцій, яка невдовзі очікується", – йдеться в дописі.

Остаточне рішення про продовження санкцій має ухвалити Рада ЄС.

Останній раз економічні санкції проти росії продовжували в січні.

До пакету входять найперші санкції проти росії, які були запроваджені ще в 2014 році, а також усі наступні, що додалися після початку повномасштабного вторгнення.