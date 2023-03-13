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ЄС продовжив персональні санкції проти росіян ще на пів року – ЗМІ

13 березня 2023, 15:26
ЄС продовжив персональні санкції проти росіян ще на пів року – ЗМІ
Фото: expres.ua
Йдеться про майже 1500 фізосіб та 205 юридичних осіб з росії.

Європейський Союз на пів року продовжив санкції, запроваджені проти росіян.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Санкції ввели після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Замороження активів та заборона в’їзду для 1473 осіб і 205 юросіб, застосовані ЄС за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності України, продовжені на шість місяців. Попри деякі спекуляції, зі списку нікого не виключили – принаймні поки що", – повідомив Йозвяк.

 

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