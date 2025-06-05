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ПОЛІТИКА

ЄС продовжив пільговий імпорт української сталі та заліза на три роки

05 червня 2025, 14:32
ЄС продовжив пільговий імпорт української сталі та заліза на три роки
Фото: з вільного доступу
Це рішення спрямоване на підтримку української економіки в умовах російського вторгнення.

Рада Європейського Союзу підтримала продовження пільгового режиму для імпорту українських сталі та заліза до ЄС, який закінчується 5 червня.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Це рішення спрямоване на підтримку української економіки в умовах російського вторгнення. Воно набуде чинності 6 червня 2025 року і діятиме протягом трьох років. 

Рішення дозволяє українським виробникам і експортерам заліза та сталі уникнути обмежень, запроваджених ще у 2018 році для захисту європейської промисловості від надмірної глобальної пропозиції.

Разом із тим, Європейська комісія залишає за собою право тимчасово призупинити дію цього регламенту щодо окремих товарів строком до 12 місяців. Рішення про призупинення буде прийнято у випадку, якщо імпорт цих товарів з України зросте до рівня, який суттєво шкодить або загрожує завдати шкоди промисловості ЄС, яка виробляє аналогічні або безпосередньо конкуруючі товари.

імпортстальЄвросоюз

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