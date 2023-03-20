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ЄС продовжив санкції проти Ірану за порушення прав людини

20 березня 2023, 19:29
ЄС продовжив санкції проти Ірану за порушення прав людини
iran іран
Європейський Союз продовжив термін дії санкцій, які були запроваджені проти Ірану за порушення прав людини.

На цей раз ЄС додав у санкційний список 8 нових осіб і 1 організацію. 

Про це пише сайт Ради ЄС.

 Рада Європейського Союзу додала до існуючого санкційного списку представників судової влади, відповідальних за винесення смертних вироків в упереджених судових процесах та за катування підсудних, йдеться в повідомленні. 

Тепер санкції застосовуються загалом проти 204-х осіб і 34-х організацій. Вони передбачають замороження активів, заборону на подорожі до країн Європи, заборону громадянам ЄС та компаніям, зареєстрованим в країнах ЄС, надавати доступ до коштів зазначеним фізичним особам та організаціям.

Також передбачено заборону експорту до країни обладнання, що може використовуватися для здійснення внутрішніх репресій та моніторингу урядом телекомунікаційних технологій.

Країни Європейського Союзу закликають владу Ірану припинити жорстокі репресії проти учасників мирних протестів. А також за судове переслідування, яке придушує опозиційні рухи в країні. ЄС також вимагає звільнити з ув'язнення всіх незаконно затриманих.

Минулого разу санкції продовжували місяць тому.

ЄСІрансанкції

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