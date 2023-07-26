ЄС продовжив санкції проти рф, але з умовами Угорщини

Обмеження, запроваджені за порушення територіальної цілісності України, діятимуть до кінця грудня.

Посли Євросоюзу продовжили дію антиросійських санкцій на шість місяців.

Про це повідомляють представники Іспанії в Європейській раді у Twitter.

"Посли країн ЄС домовилися про поновлення обмежувальних заходів у зв'язку з територіальною цілісністю України", - йдеться у повідомленні.



Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк уточнив, що рішенням послів ЄС було продовжено заборону на видачу віз та заморожування активів щодо 1800 осіб та організацій, які причетні до порушення територіальної цілісності України.

"Угорщині вдалося виключити три другорядні імені (із санкційного списку), але спочатку вона хотіла виключити дев'ять (імен)", - написав Йозвяк.

Євросоюз запроваджує санкції проти росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли країна-агресор окупувала Крим та частини Луганської та Донецької областей. Після повномасштабного вторгнення обмеження суттєво розширилися.



Вони включають заборону імпорту російської нафти, відключення низки банків рф від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Сьогодні посли країн Європейського Союзу також погодили новий пакет санкцій проти білорусі.