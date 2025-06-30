ЄС продовжив санкції проти росії до 2026 року
Європейський Союз офіційно продовжив економічні санкції проти російської федерації ще на півтора року — до 31 січня 2026 року. Рішення ухвалене Радою ЄС у зв’язку з триваючою агресією рф проти України та її діями з дестабілізації ситуації.
Про це повідомляється сайті Ради ЄС.
Санкційний режим, який уперше був запроваджений у 2014 році після анексії Криму, суттєво розширили після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Обмеження охоплюють широкий спектр галузей — від фінансів, торгівлі та енергетики до транспорту, промисловості та предметів розкоші.
Ключові обмеження включають:
- заборону на імпорт та транспортування російської нафти морським шляхом;
- відключення низки банків рф від системи SWIFT;
- обмеження на трансляцію прокремлівських ЗМІ в ЄС;
- блокування активів і заборону на в’їзд для сотень осіб та організацій;
- обмеження економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях України.
У Брюсселі підкреслюють, що доти, доки росія продовжує порушувати міжнародне право і застосовувати силу, ЄС зберігатиме чинні санкції та готовий до подальшого їх посилення.
Євросоюз також підтвердив готовність надавати Україні всебічну підтримку — політичну, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну — стільки, скільки буде потрібно. ЄС виступає за справедливий і стійкий мир, заснований на Статуті ООН і ключових принципах української «Формули миру».
Нагадаємо, раніше у червні ухвалення 18-го пакету санкцій заблокувала Словаччина. Нові обмеження мали вдарити по російській енергетиці, банківському сектору та військовій промисловості.