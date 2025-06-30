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ПОЛІТИКА

ЄС продовжив санкції проти росії до 2026 року

30 червня 2025, 15:07
ЄС продовжив санкції проти росії до 2026 року
Фото: Укрінформ
Євросоюз також підтвердив готовність надавати Україні всебічну підтримку.

Європейський Союз офіційно продовжив економічні санкції проти російської федерації ще на півтора року — до 31 січня 2026 року. Рішення ухвалене Радою ЄС у зв’язку з триваючою агресією рф проти України та її діями з дестабілізації ситуації.

Про це повідомляється сайті Ради ЄС.

Санкційний режим, який уперше був запроваджений у 2014 році після анексії Криму, суттєво розширили після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Обмеження охоплюють широкий спектр галузей — від фінансів, торгівлі та енергетики до транспорту, промисловості та предметів розкоші.

Ключові обмеження включають:

  • заборону на імпорт та транспортування російської нафти морським шляхом;
  • відключення низки банків рф від системи SWIFT;
  • обмеження на трансляцію прокремлівських ЗМІ в ЄС;
  • блокування активів і заборону на в’їзд для сотень осіб та організацій;
  • обмеження економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях України.

У Брюсселі підкреслюють, що доти, доки росія продовжує порушувати міжнародне право і застосовувати силу, ЄС зберігатиме чинні санкції та готовий до подальшого їх посилення.

Євросоюз також підтвердив готовність надавати Україні всебічну підтримку — політичну, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну — стільки, скільки буде потрібно. ЄС виступає за справедливий і стійкий мир, заснований на Статуті ООН і ключових принципах української «Формули миру».

Нагадаємо, раніше у червні ухвалення 18-го пакету санкцій заблокувала Словаччина. Нові обмеження мали вдарити по російській енергетиці, банківському сектору та військовій промисловості.

Євросоюзсанкціі проти росіївійнапідтримка України

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