ЄС продовжив санкції проти росії до 2026 року

Євросоюз також підтвердив готовність надавати Україні всебічну підтримку.

Європейський Союз офіційно продовжив економічні санкції проти російської федерації ще на півтора року — до 31 січня 2026 року. Рішення ухвалене Радою ЄС у зв’язку з триваючою агресією рф проти України та її діями з дестабілізації ситуації.

Про це повідомляється сайті Ради ЄС.

Санкційний режим, який уперше був запроваджений у 2014 році після анексії Криму, суттєво розширили після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Обмеження охоплюють широкий спектр галузей — від фінансів, торгівлі та енергетики до транспорту, промисловості та предметів розкоші.

Ключові обмеження включають:

заборону на імпорт та транспортування російської нафти морським шляхом;

відключення низки банків рф від системи SWIFT;

обмеження на трансляцію прокремлівських ЗМІ в ЄС;

блокування активів і заборону на в’їзд для сотень осіб та організацій;

обмеження економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях України.

У Брюсселі підкреслюють, що доти, доки росія продовжує порушувати міжнародне право і застосовувати силу, ЄС зберігатиме чинні санкції та готовий до подальшого їх посилення.

Євросоюз також підтвердив готовність надавати Україні всебічну підтримку — політичну, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну — стільки, скільки буде потрібно. ЄС виступає за справедливий і стійкий мир, заснований на Статуті ООН і ключових принципах української «Формули миру».

Нагадаємо, раніше у червні ухвалення 18-го пакету санкцій заблокувала Словаччина. Нові обмеження мали вдарити по російській енергетиці, банківському сектору та військовій промисловості.