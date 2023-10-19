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ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України

19 жовтня 2023, 18:31
ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України
Фото: АFР
Тимчасовий захист продовжили до 2025 року.

Міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі остаточно схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.

Про це повідомляє Польське радіо.

Зазначається, що всі країни одностайно підтримали це рішення. Окрему заяву зробили Польща та Чехія. Зокрема, Польща заявила, що Україна та її громадяни заслуговують на європейську солідарність. Вона не виступає проти продовження тимчасового захисту, але як країна, яка найбільше постраждала від напливу біженців з України, закликала Єврокомісію забезпечити їй більше фінансування.

"Існуюча підтримка з бюджету ЄС не відповідає масштабу потреб" - йдеться у витязі із заяви.

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