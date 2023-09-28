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ЄС подовжив тимчасовий захист для біженців з України на рік

28 вересня 2023, 19:25
ЄС подовжив тимчасовий захист для біженців з України на рік
Фото: Українська Правда
Країни Євросоюзу домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України ще на рік до березня 2025 року.

Про пише прес-служба Ради ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Щоб забезпечити певність для понад 4 мільйонів українських біженців, які зараз проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від агресійної війни росії проти України", - написано в заяві. 

"ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в ЄС", - сказав іспанський міністр МВС Фернандо Гранде-Марласка Гомес, чия країна зараз головує в Раді ЄС.

Далі Рада ЄС повинна буде офіційно прийняти рішення про продовження тимчасового захисту, але це станеться після того, як буде проведено юридичні процедури і переклад всіма мовами Євросоюзу.

Механізм тимчасового захисту був активований 4 березня 2022 року і автоматично продовжений на рік.

 
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