Проєкт десятого пакету санкцій поки недостатньо сильний – Кулеба

Євросоюз працює над десятим пакетом санкцій проти росії. Проте проєкт мабутніх антиросійських санкцій поки недостатньо сильний.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Тема санкції буде однією з ключових на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого. Наразі роботу над десятим пакетом санкцій Європейського Союзу проти росії триває.

"Ми працюємо зараз з усіма державами-членами, щоб десятий санкційний пакет включав і ядерні санкції, і ракетні санкції, і пропагандистські санкції. Тобто санкції проти всіх ключових для російської воєнної машини та економіки секторів", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що напрацьований Євросоюзом проєкт десятого пакету санкції поки недостатньо сильний.

"Станом на зараз те, що я бачу в роботі на рівні ЄС, то не є, на нашу думку, проєкт десятого пакету достатньо сильним. Але ще є час для його зміцнення, його посилення. Я думаю, що ми отримаємо необхідний нам результат", – додав очільник МЗС.

Кулеба також прокоментував блокування антиросійських санкцій з боку Угорщини. На його думку, Європейський Союз повинен знайти важелі впливу, аби Будапешт приєднався до санкцій.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.