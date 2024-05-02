ЄС пропонує Лівану €1 млрд на економічну та безпекову підтримку

Економіка Лівану почала відновлюватися у 2019 році після десятиліть марнотратних витрат і корупції, втім влада загальмувала фінансові реформи, які б надали країні доступ до допомоги від Міжнародного валютного фонду на суму 3 млрд доларів.

Євросоюз запропонував Лівану фінансовий пакет у розмірі одного мільярда євро для підтримки його економіки та сил безпеки.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту Бейрута, повідомляє Reuters.

За словами фон дер Ляєн, пакет підтримки допоможе зміцнити базові послуги в Лівані, зокрема охорону здоров'я та освіту.

Втім, додала вона, для Бейрута вкрай важливо "просунути вперед економічні, фінансові та банківські реформи", щоб оживити бізнес та банківський сектор.

Виступаючи разом з прем'єром Лівану Наджибом Мікаті та президентом Кіпру Нікосом Хрістодулідесом, вона сказала, що підтримка безпеки ліванської армії, сил внутрішньої безпеки та загальної безпеки буде зосереджена на забезпеченні підготовки, обладнання й інфраструктури для поліпшення управління свого кордону.

Економіка Лівану почала відновлюватися у 2019 році після десятиліть марнотратних витрат і корупції, втім влада загальмувала фінансові реформи, які б надали країні доступ до допомоги від Міжнародного валютного фонду на суму 3 млрд доларів.

Країна не зуміла зупинити кризу, тому більшість ліванців залишилися без своїх банківських заощаджень, водночас місцева валюта обвалилася, а державні установи – від шкіл до армії – функціонують з великими труднощами.

Паралельно з цим збільшилася кількість човнів з мігрантами, які відчалюють від берегів Лівану та прямують до Європи. За словами дослідників, основними пунктами їхнього призначення є сусідній Кіпр та дедалі частіше Італія.

До того ж фактично державою в державі є підтримуване Іраном терористичне угруповання Хезболла, яка регулярно обстрілює сусідній Ізраїль.