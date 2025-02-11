ЄС пропорційно відповість на "невиправдані тарифи" США – Фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн додала, що “невиправдані мита щодо ЄС” не залишаться без відповіді

Європейський Союз відповість на тарифи, які США можуть накласти на союз, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це вона написала на соцплатформі X (Twitter).

“Я глибоко шкодую про рішення США запровадити мита на європейський експорт сталі та алюмінію”, ‒ заявила політикиня.

Фон дер Ляєн додала, що “невиправдані мита щодо ЄС” не залишаться без відповіді ‒ вони викличуть тверді та пропорційні контрзаходи.

Президент США Дональд Трамп раніше підписав виконавчий указ про встановлення тарифу у розмірі 25% від вартості на ввезення до Сполучених Штатів сталі та алюмінію.

У Європі закликали Трампа зосередитися на важливих питаннях, а не вести торговельну війну з ЄС.