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ПОЛІТИКА

ЄС проситиме Китай підштовхнути росію до "справедливого миру" в Україні

20 вересня 2023, 11:41
ЄС проситиме Китай підштовхнути росію до
Фото: з вільних джерел
Очікується, що у засіданні Ради безпеки візьме участь і президент України Володимир Зеленський і представить свою формулу світу.

Президент Європейської ради Шарль Мішель попросить Китай безпосередньо у Раді безпеки ООН зробити більше, щоб підштовхнути росію до "справедливого миру" з Україною.

Про це повідомляє  Reuters.

Згідно з проектом його промови, з яким ознайомилося агентство, Мішель 20 вересня закликатиме до "справедливого світу, який поважає Статут ООН та його основні засади - територіальну цілісність суверенної держави".

Потім Мішель звернеться безпосередньо до китайської делегації і скаже: "Як відповідальні країни, давайте об'єднаємо зусилля, щоб переконати росію покласти край цій злочинній війні, на яку страждає так багато людей".

Віце-президент Китаю Хань Чжен знаходиться в Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН і, як очікується, візьме участь у засіданні Ради безпеки.

Очікується, що у засіданні Ради безпеки візьме участь і президент України Володимир Зеленський і представить свою формулу світу.

Китай утримався під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН, що складається з 193 членів, які переважною більшістю голосів вимагали, щоб Москва вивела свої війська з України та припинила бойові дії.

Китай після початку війни у лютому 2023 року відмовився засудити вторгнення росії в Україну та різко збільшив торгівлю з москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.

ЄСКитайГенасамблея ООНШарль Мішельвійна в Україні

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