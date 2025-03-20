ЄС припинив обговорення конфіскації заморожених російських активів – DW

Водночас ЄС має намір і надалі посилювати тиск на росію, зокрема шляхом нових санкцій.

Євросоюз припинив обговорення можливої конфіскації заморожених російських активів.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на текст висновків саміту ЄС від 20 березня.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися заблокованими, поки росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує завдані нею збитки", – йдеться в ухваленому без змін документі.

Проти конфіскації понад €200 млрд російських суверенних активів виступили кілька країн ЄС. Вони пояснюють свою позицію тим, що це суперечить європейському законодавству, може зашкодити конкурентоспроможності ЄС на фінансових ринках, а також тим, що відсотки від цих коштів уже використовуються для підтримки України.

Ці активи також розглядаються як важливий важіль впливу на росію та можливий аргумент у мирних переговорах.

"Ми починаємо думати про завершальний етап війни в Україні: мирні переговори, припинення вогню, можливу угоду – чи то за три місяці, чи за три роки. І дедалі більше людей розуміють, що володіти цими активами може бути корисніше, ніж просто їх конфіскувати, не маючи чіткого плану щодо їх використання", – заявив перед самітом один із європейських дипломатів.

Водночас ЄС має намір і надалі посилювати тиск на росію, зокрема шляхом нових санкцій та суворішого контролю за дотриманням чинних обмежень, щоб послабити її здатність вести війну проти України, йдеться в документі.

Дискусії про можливу конфіскацію заморожених російських активів велися від самого початку війни. На якомусь етапі в Євросоюзі дійшли висновку, що для цього не вийде знайти юридичних обґрунтувань, а проти експропріації категорично виступали багато країн. Однак, як писав Bloomberg кілька днів тому, обговорення конфіскації тривали.

У Євросоюзі заблоковано понад 260 мільярдів євро російських активів. Після початку війни всі відсотки, що надходять від їхнього реінвестування, передаються в спеціальний фонд на підтримку України.