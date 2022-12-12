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ПОЛІТИКА

ЄС призначить уповноваженого з санкцій, щоб обмежити росію

12 грудня 2022, 12:17
ЄС призначить уповноваженого з санкцій, щоб обмежити росію
Фото: Укрінформ
Комісія підтвердить призначення вже завтра, аби якнайшвидше закрити всі лазівки у своїх санкціях для режиму путіна.

Євросоюз має намір призначити посланника з питань санкцій, який наполягатиме на більш жорсткому їх виконанні в різних країнах, включаючи Туреччину, пише Financial Times.

Нову посаду було запропоновано зайняти колишньому послу ЄС у США Девіду О'Саллівану. Його повноваження – очолити зусилля Європейської комісії щодо забезпечення повного дотримання санкцій у всьому світі.

Очікується, що Комісія підтвердить призначення вже завтра, аби якнайшвидше закрити всі лазівки у своїх санкціях для режиму путіна.

Серед країн, на яких ЄС зосереджує свою увагу – Туреччина, яка відмовляється дотримуватися санкцій ЄС проти кремля та погоджується на поставки заборонених товарів трейдерами, що намагаються обійти жорсткий експортний контроль за промисловою та оборонною продукцією, накладений на росію.

Нова посада в ЄС буде частково повторювати роль керівника координації санкцій США Джима О'Брайена, чия робота передбачає посилення співпраці з союзниками Сполучених Штатів щодо санкцій.


ЄСсанкціїРФ

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