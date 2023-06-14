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ПОЛІТИКА

ЄС призупинив візити і фінансову підтримку Косова

14 червня 2023, 16:14
ЄС призупинив візити і фінансову підтримку Косова
Фото: Укрінформ
Поки що про санкції не йдеться, оскільки ЄС ухвалює обмежувальні заходи на основі чітких законодавчих рамок.

ЄС призупинив візити високого рівня і фінансову підтримку Косова через неспроможність Приштини досягти деескалації на півночі країни.

Про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано, пише Європейська правда.

"З огляду на останню ескалацію, яку ми спостерігаємо з початку цього місяця, 27 держав-членів ЄС заявили, що вони очікують від Косова і Сербії деескалації напруженості, особливо на півночі Косова, спричиненої виборами і імплементацією їх результатів у чотирьох муніципалітетах", — сказав він.

Поки що про санкції не йдеться, оскільки ЄС ухвалює обмежувальні заходи на основі чітких законодавчих рамок, визначених державами-членами після тривалого процесу обговорення.

ЄС попереджав Косово про наслідки, якщо не відбудеться деескалації.

"Незважаючи на наші заклики премʼєр-міністр Курті поки не спромігся вжити рішучих кроків до деескалації. Його план з пʼяти пунктів не здатний врегулювати ключові моменти, які спричинили останню кризу. Ми очікуємо від нього термінових і вирішальних кроків", — заявив представник Єврокомісії.

23 квітня на півночі Косова в умовах бойкоту сербів відбулися спірні муніципальні вибори. Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах, і кандидати від етнічних албанців перемогли у виборах мерів чотирьох муніципалітетів із сербською більшістю. Серби вимагають, щоб уряд Косова відсторонив мерів-албанців від влади.

Серби становлять більшість на півночі Косова. Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова загалом, але північні серби вже давно вимагають виконати угоду 2013 року за посередництва ЄС — створити асоціацію автономних муніципалітетів на їхній території.

ЄСКосово

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