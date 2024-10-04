ЄС призупинив зустрічі з представниками уряду Грузії

У Брюсселі кажуть, що Грузія не зможе стати членом Євросоюзу, якщо у країні буде заборонена політична опозиція.

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що у Брюсселі дійшли висновку, що нинішня влада країни "недружня щодо Європейського Союзу" і поширює "антизахідний та антиєвропейський наратив, пропаганду та теорії змови".

"Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонено політичну опозицію, де громадянському суспільству доведеться їхати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не будуть захищені, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра", – сказав посол.

Водночас він підкреслив, що ЄС готовий працювати з владою, "зацікавленою у процесі вступу Грузії до Євросоюзу".