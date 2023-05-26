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росія має надати Червоному хресту доступ до українських бранців – ЄС

26 травня 2023, 08:02
росія має надати Червоному хресту доступ до українських бранців – ЄС
Фото: Укрінформ
росія повинна надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний і безумовний доступ до всіх українських військовополонених.

Крім того, негайно звільнити всіх незаконно утримуваних українців, йдеться в заяві Європейського Союзу.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми засуджуємо систематичну практику жорстокого поводження росії з українськими військовополоненими та цивільними заручниками як на тимчасово окупованих територіях України, так і в росії. Ми закликаємо росію забезпечити, щоб з усіма українцями, які перебувають у російській неволі, поводилися у повній відповідності до міжнародного гуманітарного права. Це включає надання МКЧХ повного, негайного та безумовного доступу до всіх військовополонених", – йдеться в заяві.

В ЄС наголосили, що росія має звільнити усіх незаконно ув'язнених українців, а також свавільно затриманих співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 

Євросоюз буде продовжувати колективний тиск на рф, включно із запровадженням подальших санкцій та закриттям лазівок, які дозволяють обходити існуючі.

"Разом з партнерами ЄС також продовжить вивчати шляхи використання заморожених та нерухомих активів рф у цілях відновлення України та відшкодування збитків, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Принцип "агресор платить за завдану шкоду" має бути дотриманий", – зазначається у документі.

Євросоюз також засудив білорусь за продовження військової підтримки агресивної війни росії проти України. 

"Своєю війною росія грубо порушує фундаментальні правила, норми і принципи міжнародного права, в тому числі закріплені в Статуті ООН і Гельсінському заключному акті. Ми закликаємо всі країни не надавати жодної матеріальної чи іншої підтримки агресивній війні росії", – підсумували в ЄС.

в’язнівійськовополоненіЄС

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