ЄС розглядає блокування коштів Словаччини через відкат демократії – Bloomberg

Головні проблеми країни це перегляд кримінального кодексу та закриття прокуратури .

Євросоюз працює над пропозицією засудити Словаччину за ерозію демократичних норм і може затримати гроші зі свого фонду згуртування в 13 мільярдів євро.

Про це пише агенція Bloomberg.

Європейська комісія готує рішення про запуск процедури через популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка займалася деякими корупційними справами, пов'язаними з фондами Євросоюзу, повідомили агентству джерела, знайомі з цим питанням.

Наразі процес знаходиться на початковому етапі і вимагатиме схвалення голови комісії Урсули фон дер Ляйєн.

Порядка 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються за рахунок фондів Євросоюзу.

Тому потенційні проблеми з фінансуванням стануть серйозним ударом для держави-члена ЄС і єврозони, яка вже стикається з проблемами надмірного дефіциту державних фінансів.

Одна з пропозицій полягає в тому, що комісія використовує свій так званий механізм обумовленості, який дозволяє ЄС заморожувати фінансування, коли він бачить, що його гроші перебувають під загрозою. Таким чином ЄС зможе утримати частину з 12,8 млрд євро фондів згуртування, виділених Словаччині у бюджеті блоку, повідомили джерела.

Крім того, комісія вивчає можливість вилучення всіх або частини 2,7 млрд євро грантів на боротьбу з COVID, які Словаччина отримала в рамках видатків ЄС на порятунок від пандемії, сказав один із співрозмовників агентства. Спеціальна прокуратура була умовою, включеною до розподілу цих коштів.

Словаччина може стати другою країною, що підпаде під дію механізму обумовленості ЄС після того, як блок заморозив 6,3 млрд євро із фондів єдності Угорщини через порушення Будапештом верховенства закону.