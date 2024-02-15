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ПОЛІТИКА

ЄС розглядає можливість створення посади єврокомісара з питань оборони – Politico

15 лютого 2024, 13:14
ЄС розглядає можливість створення посади єврокомісара з питань оборони – Politico
Фото: з вільного доступу
Фон дер Ляєн є членом Європейської народної партії, яка вперше закликала до створення комісара ЄС з оборони в проекті передвиборчого маніфесту.

Європейський союз розглядає можливість створення посади єврокомісара з питань оборони, який контролюватиме промислові аспекти оборонної політики.

Про це повідомляє Politico.

"Хоча рішення про склад і функції своєї колегії ухвалюватиме новий голова Єврокомісії, я можу підтвердити, що президентка Урсула фон дер Ляєн дуже позитивно ставиться до цього", - заявив представник Єврокомісії.

Фон дер Ляєн є членом Європейської народної партії, яка вперше закликала до створення комісара ЄС з оборони в проекті передвиборчого маніфесту.

Відповідаючи на запитання про плани щодо створення посади комісара з оборони, один із високопоставлених дипломатів ЄС сказав: "Я б здивувався, якби вони цього не зробили. До оборони може бути докладено суттєвий фінансовий пакет. Тому вам знадобиться хтось, хто буде за цим стежити".

Лідери Європейського союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд. євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

ЄСоборонаФон дер Ляєн

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