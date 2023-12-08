Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС розглядає можливість відновлення справи в СОТ проти США через Трампа – Bloomberg

08 грудня 2023, 13:51
ЄС розглядає можливість відновлення справи в СОТ проти США через Трампа – Bloomberg
Фото: Great again
Остаточне рішення ще має бути прийняте у Брюсселі.

Європейський Союз розглядає можливість відновлення справи у Світовій організації торгівлі проти США через суперечку щодо сталі та алюмінію епохи колишнього президента Штатів Дональда Трампа, в результаті якої союзники запровадили один для одного тарифи на товари на суму понад десять мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Але важливо, що ЄС утримається від негайного запровадження тарифів на американські товари через суперечку, поступившись Вашингтону ключовим моментом у переговорах.

Відновивши справу в СОТ, ЄС залишить двері відкритими для запровадження тарифів у майбутньому, водночас продовживши врегулювання, яке дозволить уникнути повернення мит на мільярди доларів експорту наступного місяця. 

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС не підтримує запровадження тарифів проти США через побоювання, що це може посилити кампанію Трампа напередодні виборів у листопаді наступного року. ЄС і США вже кілька місяців ведуть інтенсивні переговори, намагаючись знайти шляхи вирішення цієї суперечки.

СОТТрампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Технології
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 12:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється