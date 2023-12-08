ЄС розглядає можливість відновлення справи в СОТ проти США через Трампа – Bloomberg

Остаточне рішення ще має бути прийняте у Брюсселі.

Європейський Союз розглядає можливість відновлення справи у Світовій організації торгівлі проти США через суперечку щодо сталі та алюмінію епохи колишнього президента Штатів Дональда Трампа, в результаті якої союзники запровадили один для одного тарифи на товари на суму понад десять мільярдів доларів.



Про це повідомляє Bloomberg.

Але важливо, що ЄС утримається від негайного запровадження тарифів на американські товари через суперечку, поступившись Вашингтону ключовим моментом у переговорах.



Відновивши справу в СОТ, ЄС залишить двері відкритими для запровадження тарифів у майбутньому, водночас продовживши врегулювання, яке дозволить уникнути повернення мит на мільярди доларів експорту наступного місяця.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС не підтримує запровадження тарифів проти США через побоювання, що це може посилити кампанію Трампа напередодні виборів у листопаді наступного року. ЄС і США вже кілька місяців ведуть інтенсивні переговори, намагаючись знайти шляхи вирішення цієї суперечки.