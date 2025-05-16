ЄС розглядає повне торговельне ембарго проти росії через зрив переговорів

Після того, як путін проігнорував заклики до 30-денного припинення вогню, союзники Києва шукають способи завдати удару по російській економіці.

Європейські союзники України готуються запровадити нові санкції проти рф після того, як російський диктатор владімір путін не прибув на прямі переговори з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині. “Повномасштабне торговельне ембарго” проти росії є одним із варіантів, який розглядається.

Про це повідомляє Politico.

Сьогодні, 16 травня, країни ЄС та їхні сусіди (включаючи Велику Британію та Україну) проводять новий саміт Європейської політичної спільноти в Албанії. Усаміті, як очікується, візьмуть участь прем'єр Британії Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Зеленський. Загалом очікується зустріч 47 глав держав та урядів.

Розмова буде зосереджена, серед іншого, на різкому посиленні санкцій проти рф, розповіли Politico чотири європейські чиновники.

"Потенційні заходи проти москви можуть включати тарифи на російський експорт, аж до повного торговельного ембарго", - кажуть джерела видання.

Після того, як путін проігнорував заклики до 30-денного припинення вогню, лідери ЄС і Британії шукають способи завдати потужного удару по російській економіці, який затьмарив би будь-який попередній раунд санкцій. Обговорювані плани “черпають натхнення” з ідеї американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який запропонував жорсткі санкції проти рф, якщо та відмовиться від “добросовісних переговорів про мир з Україною”. Останніми днями Грем підтримував зв'язок з європейськими колегами.

Хоча дехто на континенті скептично ставиться до того, що Грему вдасться заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа щодо санкцій проти росії, двоє дипломатів розповіли Politico, що прихильники України можуть просунути власний “санкційний мегапакет” без участі США.