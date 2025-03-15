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ПОЛІТИКА

ЄС розглядає створення нової супутникової мережі для військової розвідки – FT

15 березня 2025, 20:04
ЄС розглядає створення нової супутникової мережі для військової розвідки – FT
Фото: reuters.com
Система буде спрямована на часткову заміну американських можливостей після того, як президент Дональд Трамп цього місяця призупинив обмін розвідданими з Україною, що підкреслило залежність Європи від Америки.

Брюссель вивчає можливість створення нової супутникової мережі для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.

Про це повідомляє Financial Times.

Система буде спрямована на часткову заміну американських можливостей після того, як президент Дональд Трамп цього місяця призупинив обмін розвідданими з Україною, що підкреслило залежність Європи від Америки.

"З огляду на зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових потужностей для поліпшення геопросторової розвідувальної підтримки безпеки", – заявив комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Financial Times.

Нова супутникова мережа буде використовуватися для виявлення таких загроз, як пересування військ і координації військових дій.

Обговорення тільки почалися, але єврокомісар сказав, що Євросоюзу потрібна мережа, яка доповнить інші програми, що використовуються для навігації і спостереження за Землею.

Вона повинна буде надавати оновлену інформацію частіше, ніж низькоорбітальний супутник "Коперник", який відстежує зміни клімату і стихійні лиха, але генерує зображення лише кожні 24 години.

Визнаючи, що проєкт буде дорогим і займе певний час, Кубілюс сказав, що він запитає країни-члени, чи не бажають вони "тимчасового комерційного підходу".

За його словами, система працюватиме на низькій навколоземній орбіті. За його словами, найкращі комерційні системи можуть відстежувати цілі і військове розгортання з оновленням даних кожні 30 хвилин.

Комісія також закуповує IRIS², власну багатоорбітальну широкосмугову мережу на низькій навколоземній орбіті. Цього року вона завершить програму Govsatcom, яка об'єднає системи країн-членів.

Нагадаємо, уряд США відновив постачання військової допомоги Україні через територію Польщі. Також директор Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила припинення паузи в обміні розвідувальними даними з Україною.

11 березня, Україна та США погодили 30-денне припинення вогню та відновлення військової допомоги.

СШАДональд ТрампрозвідкаЄвросоюзрозвіддані

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