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ПОЛІТИКА

ЄС розглядає варіанти конфіскації російських активів для фінансової підтримки України – єврокомісар

20 грудня 2024, 09:58
ЄС розглядає варіанти конфіскації російських активів для фінансової підтримки України – єврокомісар
Фото: з вільного доступу
Згідно з планом "Великої сімки", союзники Києва схвалили механізм, в якому прибуток буде використовуватися для підтримки кредитного пакета в розмірі 50 млрд євро для Києва.

Європейський Союз має розглянути можливість вжиття сміливіших заходів, таких як конфіскація заморожених активів російського центрального банку для компенсації Україні.

Про це заявив комісар з економіки ЄС Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми, безумовно, повинні вивчити і опрацювати всі варіанти", - сказав він.

За його словами, у міжнародному праві існує усталений принцип, згідно з яким агресор несе відповідальність за шкоду, яку він завдає.

"Тому ми повинні знайти способи змусити росію заплатити за шкоду, яку вона завдає в Україні", - додав він.

За даними Bloomberg, дипломатична служба ЄС проводить нові оцінки фінансового та економічного ризику конфіскації російських активів і передачі їх Україні. Обговорення отримало новий імпульс, оскільки блок стикається з ризиком скорочення або припинення допомоги США Києву після інавгурації Дональда Трампа.

Досі ЄС і країни "Великої сімки" використовували прибуток, отриманий від санкціонованих російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів, для надання допомоги Україні. Згідно з планом "Великої сімки", союзники Києва схвалили механізм, в якому прибуток буде використовуватися для підтримки кредитного пакета в розмірі 50 млрд євро для Києва.

Euroclear, клірингова компанія зі штаб-квартирою в Брюсселі, володіє найбільшим пакетом заморожених активів росії на загальну суму 180 млрд євро. Валері Урбен, її генеральний директор, попередила, що конфіскація активів буде ризикованою.

Кілька держав-членів, включно з Німеччиною, Бельгією та Люксембургом, а також ЄЦБ, як і раніше, занепокоєні тим, що конфіскація може порушити принцип імунітету держави відповідно до міжнародного права і вплинути на євро як резервну валюту, а також на фінансову стабільність єврозони.

Домбровскіс заявив, що будь-який варіант має бути "юридично обґрунтованим", щоб витримати потенційне судове переслідування, водночас він применшує ризики для фінансової стабільності.

"Ми вже зробили важливий крок, коли заморозили ці активи, а потім постало питання про фінансову стабільність або наслідки для євро, - сказав він. - Але ми бачимо, що ці ризики для фінансової стабільності не матеріалізувалися".

Європейський Союз вже надав Україні майже €130 мільярдів фінансової допомоги. У співпраці з G7 ("Група семи") це допоможе забезпечити економічну і фінансову стабільність України до кінця 2025 року.

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