ЄС розгляне більш гнучкі правила оборонних закупівель

Комісія також хоче спростити доступ до оборонного фонду блоку

Європейська комісія наступного тижня запропонує надати урядам більше гнучкості в оборонних закупівлях та полегшити доступ до європейського фінансування.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, пише Reuters

"Без цього спрощення нічого іншого в оборонній готовності досягти не вдасться. путін не чекатиме, поки ми впорядкуємо наші документи", – сказав комісар.

Європейська оборонна промисловість стурбована бюрократичними процедурами ЄС та затримками у доступі до фінансування. Пропозиція, яку, як очікується, представлять 17 червня, матиме на меті вирішити деякі з цих скарг.

"Ми маємо намір надати державам-членам більше гнучкості у спільних закупівлях, більше гнучкості щодо рамкових угод, а також ми маємо намір сприяти закупівлям інновацій", – зазначив Кубілюс, додавши, що Комісія також хоче спростити доступ до оборонного фонду блоку.

Комісар зазначив, що також важливо розглянути інші правила, що впливають на оборону, зокрема дозволи, зобов'язання щодо звітності, правила конкуренції та стале фінансування.

Кубілюс заявив, що Комісія запропонує спростити директиву про оборонні закупівлі та директиву про передачу оборонної продукції всередині ЄС.