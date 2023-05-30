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ЄС розгляне доповідь Єврокомісії щодо України в червні

30 травня 2023, 16:59
ЄС розгляне доповідь Єврокомісії щодо України в червні
Міністри ЄС в червні розглянуть доповідь Єврокомісії щодо прогресу на шляху інтеграції до Європейського Союзу та виконання рекомендацій, які були надані Україні, Молдові та Грузії.

Про це розказала представниця Шведського головування в ЄС, міністерка з європейських справ Швеції Джессіка Росвалл, повідомляє Укрінформ.

"Хочу поінформувати, що під час неформальної зустрічі міністрів (країн) ЄС у Стокгольмі у червні ми маємо намір отримати інформацію щодо вербальної доповіді Єврокомісії про прогрес в Україні, Молдові та Грузії", – заявила Росвалл.

Міністерка не назвала конкретну дату зустрічі і зазначила, що це питання наразі опрацьовується на рівні робочих груп.

Джессіка Росвалл повідомила, що під час сьогоднішнього засідання Ради міністрів ЄС із загальних справ європейські урядовці розглянуть два головні питання – підготовку до червневої Європейської ради і проведуть слухання стосовно процедури застосування Статті 7 угоди ЄС щодо Угорщини та Польщі, в контексті дотримання цими країнами принципів верховенства права.

"В тому, що стосується підготовки до Європейської ради у червні, Шведське головування продовжує опрацьовувати нові санкції проти росії. Ми також розглянемо питання щодо забезпечення довгострокової конкурентоспроможності економіки. Крім цього, лідери отримають оновлену інформацію про роботу у сфері міграції", – додала вона. 

"Слухання відбудуться за тісного контакту з Європейською комісією та Європейським парламентом. Це буде нагода для країн-членів задати питання та отримати відповіді, як цінності Європейського Союзу дотримуються у цих двох країнах", – підсумувала європейська політикиня.
ЄСЄврокомісіяУкраїнаінтеграція

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