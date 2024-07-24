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ЄС розкритикував Будапешт за недоліки з верховенством права

24 липня 2024, 18:07
ЄС розкритикував Будапешт за недоліки з верховенством права
Будапешт. Фото: budapest-photoguide.com
Єврокомісія висунула Угорщині найбільшу кількість рекомендацій – 8.

Європейська комісія в щорічному звіті про верховенство права визнала незадовільною ситуацію в Угорщині, яка майже нічого не зробила для втілення попередніх рекомендацій.

Про це повідомляє угорська газета Népszava.

Висунуті комісією рекомендації стосуються підвищення рівня прозорості та незалежності судової влади, діяльності неурядових організацій та ЗМІ, боротьби з корупцією та незаконним лобіюванням, а також втручання держави в бізнес.

Оцінка Єврокомісії показує, що цього року уряд Віктора Орбана не  виконав повністю жодну з рекомендацій, викладених в минулорічному звіті. 

Прогрес був лише в сфері судової реформи, проте політичний вплив на прокуратуру усе ще зберігається.

Також в звіті наголошується на все більшому втручанні держави і свавільних рішеннях органів влади в Угорщині, які продовжують створювати проблеми для функціонування бізнесу на єдиному ринку ЄС.

Звіт виходить з 2020 року, в ньому Єврокомісія аналізує результати діяльності держав-членів та виконання торішніх рекомендацій у чотирьох сферах: функціонування судової системи, боротьба з корупцією, плюралізм ЗМІ та система стримувань і противаг.

 
УгорщинаЄвросоюзверховенство права

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