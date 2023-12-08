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ЄС "розморозить" €10 млрд для Угорщини – The Guardian

08 грудня 2023, 19:17
ЄС
Фото: Getty Images
Наступного тижня Європейська комісія все ж надасть Угорщині €10 млрд з коштів ЄС, але це лише третина загального фінансування країни, яке було "заморожене" до тих пір, поки Угорщина не проведе необхідні реформи.

Про це повідомляє The Guardian.

Дипломати стверджують, що "розмороження" 10 млрд для Угорщини станеться не через "шантаж" прем'єр-міністра Орбана, який неодноразово погрожував заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС на саміті лідерів наступного тижня, а через виконання Угорщиною реформ.

"Вперше Угорщина фактично реагує на наші запити, і вона зробила все, що стосується незалежності судової системи, тому гроші будуть вивільнені", - заявило анонімне джерело видання.

Решта фінансування залишатиметься "замороженим" через невідповідність певним критеріям верховенства права.

Рік тому було висунуто чотири умови щодо незалежності судової влади, і уряд Угорщини заявив, що задовольнив запити Єврокомісії. Проте угорське громадянське суспільство, а також низка євродепутатів стверджують, що Угорщина не повністю завершила потрібні реформи.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо вважає, що голова Євроради Шарль Мішель і інші лідери країн ЄС роблять необхідне для того, щоб засідання ради наступного тижня було продуктивним. Він висловив сподівання, що ЄС знайде рішення стосовно початку переговорів про вступ України до ЄС.

"У нас були важкі моменти в минулому, і ми завжди знаходили вихід. Вкрай важливо, щоб ЄС продовжував підтримувати Україну як у фінансовому, так і у військовому плані", - сказав де Кроо.

 
УгорщинаЄвропейська комісіяреформи

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