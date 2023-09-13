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CУСПІЛЬСТВО

ЄС розпочне розслідування щодо китайських електромобілів – Reuters

13 вересня 2023, 18:22
ЄС розпочне розслідування щодо китайських електромобілів – Reuters
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Це може призвести до запровадження тарифів для китайських виробників.

ЄС розпочне розслідування надання великих держсубсидій Китаєм своїм виробникам електромобілів, оскільки блок стурбований здатністю власної промисловості конкурувати.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

За її словами, Єврокомісія розгляне питання про те, чи слід запроваджувати карне мито, щоб захистити виробників Європейського Союзу від дешевшого китайського імпорту електромобілів, який, за її словами, отримує вигоду від надмірних державних субсидій.

"Європа відкрита для конкуренції. Не для перегонів на дно", - сказала вона.

Фон дер Ляйєн, яка, як багато хто очікує, балотуватиметься на другий термін як голова виконавчої влади ЄС наступного року, але ще не оголосила про свої плани, пообіцяла зробити кроки, щоб допомогти вітроенергетичній галузі Європи та полегшити бізнес для невеликих компаній і вирішити проблему нестачі робочої сили.

"Європа зробить все можливе, щоб зберегти свою конкурентну перевагу", - заявила вона у Європейському парламенті у Страсбурзі.

За її словами, "у світі невизначеності Європа знову має відповісти на поклик історії". Фон дер Ляйєн зазначила, що це стосується широкого спектру політики, включаючи підтримку ЄС України, просування зеленої енергетики та захисту бізнесу від недобросовісної конкуренції.

Фон дер Ляєн, яка очолює виконавчу комісію блоку з кінця 2019 року, також заявила, що призначить посланця, який допоможе малим та середнім підприємствам впоратися з бюрократичними перепонами та полегшити ведення бізнесу.

ЄСКитайелектромобіль

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