Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЄС розробляє план "тривалої" військової допомоги Україні – Politico

12 липня 2023, 07:59
ЄС розробляє план
Пропозиції охоплюють широкий спектр.

Європейська служба зовнішніх справ розробила проект плану, який рекомендує ЄС взяти на себе повний пакет "зобов'язань щодо безпеки України" на довгі роки, поки країна відбиває агресію росії. 

Про це повідомляє Politico.

Пропозиції охоплюють широкий спектр: забезпечення "сталого" потоку зброї, продовження військових навчань і підготовки, обмін розвідданими і допомога в налагодженні зв'язків між українськими і європейськими оборонними компаніями.

У документі також вказується, що членство України в ЄС саме по собі було б зобов'язанням у сфері безпеки. Зазначається, що блок повинен надати довгострокову фінансову підтримку для відновлення України.

Рекомендації здебільшого є узагальненням зусиль ЄС, які вже спрямовані на підтримку Києва. Але в сукупності вони вирізняються широтою і запланованою довготривалістю, по суті окреслюючи обсяги потенційної підтримки в найближчі роки - політично делікатне питання, зважаючи на те, що економіка перебуває у напруженому стані, а деякі країни не бажають надавати ЄС більше грошей.

"Чим більше ми зможемо говорити про довгострокові зобов'язання, тим більше ми зможемо дати путіну зрозуміти, що він не може розраховувати на втому Європи через вибори чи будь-яку іншу причину. Однак це не означає, що ми робимо ставку на те, що війна триватиме", - сказав один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Окремо НАТО працює над тим, як модернізувати українську армію і підготувати її до того, щоб одного дня країна змогла приєднатися до Альянсу. Обіцянки ЄС у сфері безпеки доповнюють ці плани, хоча й мають дещо менший резонанс.

У документі ця система відшкодування розглядається як основа довгострокової військової підтримки України з боку ЄС, а офіційні особи "незабаром" запропонують план створення "спеціального" грошового фонду для таких зусиль, який діятиме до 2027 року. 

"Це буде ключовим елементом зобов'язань ЄС щодо безпеки України в короткостроковій і довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні. 

У проекті документа вказується, що ЄС витратить чотири мільярди євро з фонду для підтримки України лише цього року, щоб допомогти покрити витрати на озброєння. І з часом фонд повинен розвиватися, переходячи від відшкодування витрат на такі речі, як боєприпаси, до субсидування спільних закупівель зброї ЄС і "більш складних і дорогих систем озброєнь".

Зокрема, в документі стверджується, що ЄС повинен "співфінансувати" спроби країн закуповувати ракети і винищувачі в межах довгострокового плану з посилення протиповітряної оборони України.

Окремо наголошується на масштабах військової підготовки від ЄС.

"росіяни осія навряд чи відмовиться від своєї мети захопити Україну. Через це Україна й надалі потребуватиме довгострокових зобов'язань і підтримки з боку ЄС, щоб забезпечити своє вільне і демократичне європейське майбутнє", - йдеться у документі.

ЄСвійнавійськова допомога

Останні матеріали

Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Політика
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Переклад iPress – 11 липня 2023, 14:10
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Політика
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 липня 2023, 12:08
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Cуспільство
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 липня 2023, 08:48
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Cуспільство
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 15:38
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 липня 2023, 12:43
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Технології
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 01:28
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Cуспільство
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Переклад iPress – 07 липня 2023, 11:21
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється