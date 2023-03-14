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ЄС розробляє закон про "іноземних агентів" – Politico

14 березня 2023, 10:40
ЄС розробляє закон про
Фото: AFP
Закон наразі знаходиться на ранніх стадіях розробки.

Європейський Союз розробляє свою версію закону, який змусить неурядові групи, консультанти та наукові установи розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС.

Про це пише Politico.

Закон буде розроблений за схемою як в Сполучених Штатах та Австралії. Наприклад у США ще з 1938 року від лобістів, які працюють від імені іноземних урядів, вимагається реєструватися у федеральному уряді.

При цьому європейська версія навряд чи буде націлена на окремих осіб. Однак закон змусить як комерційні, так і некомерційні організації в усьому блоці розкрити фінансування поза ЄС. Він буде пов'язаний з такими транзакціями, як оплата академічного навчання.

Однак частина чиновників ЄС вважає, що прийняття подібного закону не на часі. Беручи до уваги протести, які відбулись у Грузії на фоні прийняття аналогічного закону.

Так, неурядові організації виразили занепокоєння даним законопроектом. Вони виразили занепокоєння щодо того, що закон можна буде використати як зброю для придушення продемократичних сил у країнах.

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