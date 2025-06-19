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ЄС розробив схему отримання більшого прибутку від заморожених російських активів

19 червня 2025, 11:02
ЄС розробив схему отримання більшого прибутку від заморожених російських активів
Фото: wsj.com
Вкладення 200 млрд євро російських коштів у більш ризиковані інвестиції збільшать виплати Україні.

Євросоюз планує витягти сотні мільярдів додаткових євро з заморожених російських активів, адже кошти планують перемістити в більш ризикований інвестиційний фонд, що потенційно може збільшити допомогу Україні. 

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Виконавчий орган ЄС розглядає можливість переведення майже 200 мільярдів євро заморожених державних активів рф, які зберігаються в Бельгії, до нового, більш ризикованого інвестиційного фонду. Однак він виплачуватиме вищі відсотки.

Видання пише, що мета ЄС полягає в тому, щоб отримати більше прибутку і допомогти утримати на плаву зруйновану війною економіку України. 

Російські активи було заморожено 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення кремля.

Такий крок не призведе до повної конфіскації російських активів і проти цього виступають кілька країн Євросоюзу, включно з Німеччиною та Італією.

Блок має надію уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права, використовуючи тільки відсотки і залишаючи основний капітал недоторканим.

Рік тому члени групи промислово розвинених країн G7 погодилися надати Україні 45 мільярдів євро, які були отримані від інвестування заморожених активів. Частка Євросоюзу в кредиті G7 становить 18 мільярдів євро і буде виплачена до кінця року.

Чиновники кажуть, що міністри фінансів країн-членів ЄС почнуть обговорення цього питання вже 19 червня на неформальній вечері в Люксембурзі.

Крім іого, перенаправлення заморожених активів рф у більш ризикований фонд дасть змогу генерувати набагато вищий прибуток для України, але чиновники не повідомили, які саме інвестиції це можуть бути.

За словами співрозмовників видання, ще однією потенційною перевагою цього кроку є те, що це може стати корисним захистом від ризику того, що Угорщина може накласти вето на продовження санкцій і фактично повернути гроші РФ.

Євросоюзактиви рф

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