ЄС розширив санкції проти Ірану

Як наголосили у ЄС, блок продовжуватиме демонструвати єдність і солідарність у цій сфері

Євросоюз запровадив санкції щодо двох громадян Ірану і однієї компанії через діяльність іранської розвідки в державах-членах.

"Рада ЄС глибоко стурбована ворожою активністю, яку Іран проводив на території держав-членів і в цьому контексті вирішив додати у санкційний перелік дві фізичні особи та одну організацію", - йдеться у заяві, пише "Європейська правда".

Як наголосили у ЄС, блок продовжуватиме демонструвати єдність і солідарність у цій сфері і закликає Іран негайно припинити таку неприйнятну поведінку.

Нагадаємо, 8 січня голова МЗС Данії повідомив, що Європейський Союз погодився запровадити санкції проти іранської розвідки у зв’язку з її планами здійснити убивства на території ЄС.

Наприкінці жовтня минулого року данська розвідка заявила, що Іранська розвідувальна служба планувала здійснити політичне вбивство в Данії.

Нідерланди заявили, що Іран був причетний до щонайменше двох політичних вбивств на території Європи.

Іран послідовно спростовує будь-яку причетність до планування чи здійснення вбивств, заявляючи, що ці звинувачення мають на меті погіршити відносини між ЄС і Іраном.