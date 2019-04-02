ЄС розширив санкції проти Ірану
"Рада ЄС глибоко стурбована ворожою активністю, яку Іран проводив на території держав-членів і в цьому контексті вирішив додати у санкційний перелік дві фізичні особи та одну організацію", - йдеться у заяві, пише "Європейська правда".
Як наголосили у ЄС, блок продовжуватиме демонструвати єдність і солідарність у цій сфері і закликає Іран негайно припинити таку неприйнятну поведінку.
Нагадаємо, 8 січня голова МЗС Данії повідомив, що Європейський Союз погодився запровадити санкції проти іранської розвідки у зв’язку з її планами здійснити убивства на території ЄС.
Наприкінці жовтня минулого року данська розвідка заявила, що Іранська розвідувальна служба планувала здійснити політичне вбивство в Данії.
Нідерланди заявили, що Іран був причетний до щонайменше двох політичних вбивств на території Європи.
Іран послідовно спростовує будь-яку причетність до планування чи здійснення вбивств, заявляючи, що ці звинувачення мають на меті погіршити відносини між ЄС і Іраном.
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